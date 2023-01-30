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НовостиВ мире29 января 2023 23:52

Неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии

Грузовики пересекли границу Сирии и Ирака
Мария ПАВЛОВА
В Сирии неизвестный самолет обстрелял колонну грузовиков.

В Сирии неизвестный самолет обстрелял колонну грузовиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неопознанные самолеты обстреляли колонну из 25 грузовиков на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что инцидент произошел на погранпереходе в районе населенного пункта Аль-Букемаль на сирийско-иракской границе практически сразу после того, как грузовики пересекли иракско-сирийскую границу.

По данным телеканала, в результате обстрела есть пострадавшие. Другие СМИ сообщают, что люди не пострадали, но нанесен материальный ущерб.

Напомним, 31 декабря 2022 года американская военная база вблизи нефтяного месторождения в Сирии подверглась обстрелу. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса.

Тем временем Иран атаковали дроны. Кто стоит за нападением и в чем его истинная цель, читайте здесь на KP.RU.