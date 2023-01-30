Неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии

В Сирии неизвестный самолет обстрелял колонну грузовиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неопознанные самолеты обстреляли колонну из 25 грузовиков на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что инцидент произошел на погранпереходе в районе населенного пункта Аль-Букемаль на сирийско-иракской границе практически сразу после того, как грузовики пересекли иракско-сирийскую границу.

По данным телеканала, в результате обстрела есть пострадавшие. Другие СМИ сообщают, что люди не пострадали, но нанесен материальный ущерб.

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