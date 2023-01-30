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НовостиОбщество30 января 2023 0:46

Виктор Бут оценил последствия поставки танков НАТО Украине

Бизнесмен считает, что поставка западных танков Киеву не повлияет на результат СВО
Мария ПАВЛОВА
Виктор Бут оценил последствия поставки западных танков на Украину.

Виктор Бут оценил последствия поставки западных танков на Украину.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поставка западных танков Украине не повлияет на результат специальной военной операции, но может добавить сложностей. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в американской тюрьме, в интервью «Комсомольской правде».

«У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит. Я думаю, что наши военные примут необходимые меры», - сказал Бут.

Полный текст интервью с Виктором Бутом будет опубликован на сайте KP.RU в 7.00 в понедельник 30 января.

Напомним, Запад пытался представить россиянина «оружейным бароном №1», о нем даже сняли фильм с Николасом Кейджем в главной роли. В декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку, осужденную в РФ за контрабанду наркотического вещества.

Что пережил Виктор Бут в американской тюрьме, читайте здесь на KP.RU.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент Украины Зеленский заявил, что если танки M1 Abrams будут поставлены Соединенными Штатами Украине только к августу этого года, то будет слишком поздно.