Виктор Бут оценил последствия поставки танков НАТО Украине

Виктор Бут оценил последствия поставки западных танков на Украину. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поставка западных танков Украине не повлияет на результат специальной военной операции, но может добавить сложностей. Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в американской тюрьме, в интервью «Комсомольской правде».

«У нас линия соприкосновения почти тысяча километров. Можно собрать танки и добиться локального успеха. На сам результат спецоперации это вряд ли повлияет, но сложностей добавит. Я думаю, что наши военные примут необходимые меры», - сказал Бут.

Полный текст интервью с Виктором Бутом будет опубликован на сайте KP.RU в 7.00 в понедельник 30 января.

Напомним, Запад пытался представить россиянина «оружейным бароном №1», о нем даже сняли фильм с Николасом Кейджем в главной роли. В декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку, осужденную в РФ за контрабанду наркотического вещества.

Что пережил Виктор Бут в американской тюрьме, читайте здесь на KP.RU.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Президент Украины Зеленский заявил, что если танки M1 Abrams будут поставлены Соединенными Штатами Украине только к августу этого года, то будет слишком поздно.