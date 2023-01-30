Виктор Бут предсказал, что после спецоперации будет строиться многополярный мир

Виктор Бут считает, что после окончания СВО начнется строительство многополярного мира. Фото: Иван МАКЕЕВ

После окончания спецоперации мир будет перестраиваться на основе многополярности. Такой прогноз сделал российский бизнесмен Виктор Бут, который провел 14 лет в тюрьме в США по обвинению в якобы организации торговли оружием.

Бут назвал специальную военную операцию борьбой разных цивилизаций.

«Нам не надо себя ни с кем ассоциировать, Россия - свой «континент» в историческом, культурном и географическом смысле. Надо перестать беспокоиться о них и жить своей жизнью», - считает Виктор Бут.

Бизнесмен отметил роль стран БРИКС в построении многополярного мира.

«Будет многополярный мир, который станет строиться совместно со странами БРИКС. Евразия будет иметь важное положение в этом мироустройстве», - сказал Бут в интервью «Комсомольской правде».

Полный текст интервью с Виктором Бутом будет опубликован на сайте KP.RU в 7.00 в понедельник 30 января.

Также Виктор Бут оценил последствия поставки танков НАТО Украине. Бизнесмен считает, что поставка западных танков Киеву не повлияет на результат СВО.

Напомним, в декабре 2022 года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку, осужденную в РФ за контрабанду наркотического вещества.

Что пережил Виктор Бут в американской тюрьме, читайте здесь на KP.RU.