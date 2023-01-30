Военная спецоперация на Украине 30 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 января 2023 года.

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области. ВС РФ также ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы.

Российская группировка «Восток» продолжает наступление на Южно-донецком и Запорожском направлениях. Также они нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко в ДНР.

Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских дрона и 16 снарядов РСЗО. Также уничтожена одна противорадарная ракета HARM.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал тяжелую ситуацию для ВСУ на востоке. Он заявил о сложной, но якобы контролируемой обстановке.

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом указывали данные онлайн-карты минцифры.

Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ моста под Мелитополем, еще пять человек получили ранения.

В ДНР разведчики ракетным ударом уничтожили американский БТР М113 и украинских боевиков. Выявленные цели были поражены с помощью ПТУР.

Рогов заявил, что армия России взяла под контроль девять населенных пунктов в Запорожье.

В Артемовске российские военные обнаружили изувеченные противником тела иностранных наемников с отрезанными головами.