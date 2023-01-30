Российские военные поразили из самого мощного в мире самоходного миномета «Тюльпан» боекомплект ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие используют в ходе СВО самый мощный в мире миномет. Фото: Александр КОЦ

Самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» был задействован для того, чтобы уничтожить боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что цель поразили бойцы первой Славянской бригады.

«Тюльпан» представляет собой единственный в мире миномет калибра 240 мм. «Тюльпан» может уничтожать и разрушать прочные сооружения полевого типа, укрепленные здания, фортификационные сооружения и командные пункты на расстоянии до 20 километров.

Видео работы самого мощного самоходного миномета в мире «Тюльпан» на Украине смотрите здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как самоходный миномет разрушил прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

Как 240-мм миномет «Тюльпан» уничтожает мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанск, рассказывается в репортаже военкора «КП» Александра Коца.

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