Рябков рассказал, как НАТО подползало к границам РФ, зомбируя соседние страны русофобскими страшилками

Сергей Рябков: НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАТО зомбирует русофобскими страшилками страны, соседствующие с РФ, одновременно приближаясь к российским границам. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», - сказал Рябков в интервью РИА Новости, добавив, что России ничего не нужно от Запада.

Дипломат также отметил, что Россия не поступится своими законными интересами в сфере безопасности.

Также в российском МИД назвали поставки оружия Киеву циничной игрой США, которая плохо закончится. Замглавы МИД России Рябков считает, что Вашингтон намерен навязать союзникам многомиллиардные оборонные контракты.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку Киеву вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.