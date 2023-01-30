Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления альянса о конфронтации с Россией

Во Франции политики начали призывать к выходу из НАТО из-за воинственной риторики альянса Фото: REUTERS

Франция должна выйти из НАТО после заявления главы военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности военного блока к прямой конфронтации. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, нельзя допустить "третьей мировой войны", которую может развязать "сумасшедшее" руководство НАТО.

"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией, - написал Филиппо в сети микроблогов Twitter. - Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!".

Как ранее писал сайт KP.RU, Роб Бауэр Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он назвал приоритетом альянса перевооружение и призвал страны военного блока переориентировать промышленное производство на военную сферу.

Напомним, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос о необходимости поставок ВСУ танков западного производства, отметил, что, по его мнению, "важен баланс систем вооружений", а не системы какого-либо конкретного производства или вида.