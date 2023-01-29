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НовостиПолитика29 января 2023 0:30

Глава военного комитета НАТО Бауэр считает, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией

Бауэр назвал приоритетом НАТО перевооружение
Мария ПАВЛОВА
Военачальник НАТО считает, что прямая конфронтация альянса с Россией возможна.

Военачальник НАТО считает, что прямая конфронтация альянса с Россией возможна.

Фото: REUTERS

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такое мнение выразил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Военачальник заявил об этом в интервью португальскому изданию RTP.

Также Бауэр назвал приоритетом НАТО перевооружение и призвал страны альянса переориентировать промышленное производство на военную сферу. Кроме того, военачальник выразил мнение, что Россия якобы намеревается вернуться в границы СССР.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал главную цель существования НАТО: «Удержать русских вне Европы».

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг не скрывает, что Запад не стремится к прекращению огня на Украине.

Также в МИД России заявили, что НАТО бесконтрольно распространяет цифровое оружие через Украину. Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о непредсказуемых последствиях для всего мира.

Как Россия остановит танковую армаду НАТО на Украине: «Леопард» против «Прорыва», «Абрамсы» против Генерала Мороза. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что Россия может противопоставить танкам НАТО на Украине.