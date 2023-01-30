Эрдоган обвинил США в воровстве денег Турции

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Соединенные Штаты взяли у Турции 1,4 млрд долларов за поставку истребителей F-35, но свои обязательства не выполнили, а деньги – не вернули. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

"Самолетов нет, и деньги не возвращены, - подчеркнул Эрдоган. - Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров".

По его словам, Анкара сейчас ведет с Вашингтоном переговоры о поставках истребителей F-16, но пока США отвечают отказом.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Соединенные Штаты предупредили Турцию, что Конгресс может не одобрить продажу истребителей, если Анкара не ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО. В Вашингтоне опасаются, что задержка сыграет на руку России.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, так как оно для двух стран будет различным.