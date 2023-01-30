Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в районе Часова Яра у Артемовска Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские подразделения возводят новые фортификации и оборудуют дополнительные огневые точки в районе города Часова Яра в ДНР у Артемовска. Об этом в понедельник сообщил.

Он также добавил, что сейчас российская разведка фиксирует работу по укреплению позиций ВСУ.

- Украинские бойцы укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, оборудуют огневые точки, выставляют минные заграждения, - рассказал Марочко ТАСС .

Ранее офицер Народной милиции ЛНР сообщал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек, из-за чего украинские медики и волонтеры уже бьют тревогу.

А 22 января Марочко заявлял, что ВСУ начали переброску западной бронетехники в район Сватово в ЛНР.