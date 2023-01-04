Названа глубинная причина раскола между Западом и Россией

Россия способна нарушить гегемонию Соединенных Штатов, что и подтолкнуло Вашингтон на конфронтацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глубинная причина раскола в отношениях Запада и России кроется в нежелании Соединенных Штатов ставить под сомнение свою гегемонию в Североатлантическом альянсе и разговаривать с союзниками на условиях равенства. Об этом заявил в эксклюзивном интервью KP.RU известный политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин.

По его словам, после распада Советского Союза отношения России с западными странами начали улучшаться и даже существовала вероятность вхождения нашей страны в НАТО, но эта возможность была отвергнута США. РФ в то время сближалась с Францией и Германией, и была в состоянии создать противовес Вашингтону внутри блока.

"Я вижу отказ Запада принять Россию в свое лоно как стремление американцев поставить свою гегемонию выше интересов, условно говоря, большой Европы, коллективного евроатлантического сообщества", - подчеркнул Тренин.

Эксперт уточнил, что именно Соединенные Штаты препятствовали усилению интеграции России в общеевропейское сообщество, так как это было чревато созданием коалиций, которые могли бросить вызов гегемонии США. Для американцев такого понятия как равный партнер или союзник вообще не существует, заключил политолог.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты пришли к выводам, что США, КНР и Россия на фоне сложившейся геополитической ситуации фактически уже вовсю формируют новую многополярность. По их оценке, российская специальная военная операция на Украине и конфликт вокруг Тайваня уже сейчас привели к шоковому перевороту в международной политике.

Напомним, политолог и муж замгоссекретаря США Виктории Нуланд Роберт Каган заявил, что Соединенные Штаты обязаны противостоять России в конфликте на Украине, чтобы защитить "либеральную гегемонию".

По мнению политолога, разжигание военного конфликта на Украине является национальным интересом США. Как считает муж Нуланд, с начала XX века Соединенные Штаты защищают "либеральную гегемонию" в мире, а когда отвлекаются на свои внутренние проблемы, то Европа и Азия "начинают мировые войны".