Минобороны сообщило, что российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Угледара Фото: REUTERS

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в районе города Угледар Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1 танковой бригады ВСУ в районе Угледара ДНР», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение 102 бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Как отметил генерал-лейтенант, на этих направлениях потери ВСУ составили до 25 украинских военнослужащих. Кроме того, они потеряли две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что под Угледаром активно идут жестокие бои, а российские занимают новые позиции на подступах к населенному пункту.

Как писал сайт KP.RU, российские подразделения группировки войск «Восток», участвующие в спецоперации, продолжают наступательные действия по нескольким направлениям. Они нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко в ДНР и Дорожнянка Запорожской области.