Al-Jazeera: иранский чиновник указал на причастность Израиля к теракту в Исфахане

Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, заявил иранский чиновник Фото: REUTERS

Предварительно, признаки теракта указывают на соучастие Израиля к атаке в Исфахане, расследование продолжается. Такое мнение выразил иранский чиновник, который решил остаться анонимным, арабскому телеканалу Al-Jazeera.

"Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане, расследование необходимо продолжить", - передает телеканал.

Он считает, что дроны могли быть запущены при этом с территории Ирана.

Прежде сайт KP.RU писал, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском городе Исфахан. Уточнятся, что данный населенный пункт является одним из самых важных в стране с точки зрения военной промышленности, поскольку в нем есть много военных заводов.

Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.