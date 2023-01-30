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НовостиПолитика30 января 2023 12:49

Медведев заявил, что недружественные страны превозносят "фашистских палачей"

При этом политик добавил, что никто не сможет уничтожить историческую память
София ГОНЧАРОВА
Медведев заявил, что недружественные страны превозносят "фашистских палачей"

Медведев заявил, что недружественные страны превозносят "фашистских палачей"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что недружественные страны максимально пытаются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят "фашистских палачей" и их пособников.

При этом политик добавил, что никто не сможет уничтожить историческую память.

- В недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники - повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников, - сказал Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

До этого Медведев высказывал мнение, что Запад должен признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Также он заявлял, что Запад провоцирует мировую войну с применением ядерного оружия, и только "полная и окончательная победа России" может гарантировать предотвращение этого конфликта.