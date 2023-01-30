Медведев заявил, что недружественные страны превозносят "фашистских палачей" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что недружественные страны максимально пытаются вытравить память о героях Красной Армии и превозносят "фашистских палачей" и их пособников.

При этом политик добавил, что никто не сможет уничтожить историческую память.

- В недружественных государствах максимально стараются сегодня вытравить память о героях, которые разбили гитлеровские войска, разрушают памятники - повсеместно причем, на все лады превозносят фашистских палачей и их пособников, - сказал Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

До этого Медведев высказывал мнение, что Запад должен признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Также он заявлял, что Запад провоцирует мировую войну с применением ядерного оружия, и только "полная и окончательная победа России" может гарантировать предотвращение этого конфликта.