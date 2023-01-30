Сербия намерена участвовать в восстановлении городов Украины после завершения конфликта

Президент Сербии Александар Вучич Фото: REUTERS

Сербия намерена участвовать в восстановлении украиснких городов после завершения боеваых действий, заявил президент балканской республики Александар Вучич.

«Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку, а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов», – сказал политик в ходе пресс-конференции.

По словам Вучича, Сербия уже получила предложение участвовать в восстановлении городов от посла Украины в Белграде Владимира Толкача.

Напомним, ранее президент Сербии высказал мнение, что Европа фактически находится в состоянии войны. Он также опасается выхода конфликта за пределы Украины.

Кроме того, Вучич заявлял, что США сконцентрировались на борьбе против России и призвал сограждан не быть наивными, думая, что Вашингтон выступает на стороне Сербии.