Вучич считает, что Европа де-факто находится в состоянии войны. Фото: REUTERS

Европа фактически находится в состоянии войны. Такое мнение высказал президент Сербии Александар Вучич. Сербский лидер сказал об этом в понедельник 23 января, выступая с обращением к нации.

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости», - цитирует Вучича ТАСС.

Александар Вучич добавил, что Запад усиливает давление на Сербию после начала украинского конфликта.

Ранее Вучич заявил, что США сконцентрировались на борьбе против России и призвал сограждан не быть наивными, думая, что Вашингтон выступает на стороне Сербии.

Запад интересуют только санкции в отношении России, считает сербский лидер.

Также президент Сербии Александар Вучич рассказал о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в республику из-за обострения ситуации в Косове и Метохии.

Напомним, Сербия отказалась вводить антироссийские санкции. По словам Вучича, Сербия не будет поддерживать западные санкции, пока ее «жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой».

Начальник Генштаба российский войск Валерий Герасимов ранее заявил, что российским ВС противостоит весь коллективный Запад.