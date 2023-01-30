Главы Минобороны Австрии и Венгрии заявили, что не будут направлять Украине оружия

Главы Минобороны Австрии и Венгрии не намерены допускать эскалации конфликта с Россией Фото: REUTERS

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудией Таннер и Криштоф Салай-Бобровницки, соответственно, заявили, что не намерены поставлять Украине оружие и допускать эскалации конфликта с Россией. Об этом главы военных ведомств сообщили после переговоров 30 января 2023 года.

По словам венгерского министра Салай-Бобровницки, он с австрийским коллегой обсуждал конфликт в Украине.

"Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие туда, где идут военные действия", - цитирует главу ведомства агентство MTI.

Таннер же подчеркнул, что считает самой большой опасностью близость российско-украинского конфликта к территории Европы. По его мнению, опасность представляет не только масштабная эскалация, но и "нетрадиционные угрозы", такие как наплыв мигрантов.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил решение Германии о передаче Украине танков Leopard 2.По его мнению, поставка приближает ФРГ к непосредственному участию в конфликте с Россией.

В свою очередь бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPО) Хайнц-Кристиан Штрахе выразил мнение, что у США и стран Европы нет мирных инициатив по Украине.