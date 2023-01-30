«Патологический лжец». Британцев разозлили слова Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Британцы не поверили словам Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами Фото: REUTERS

Жители Великобритании не поверили бывшему премьер-министру страны Борису Джонсону, заявившему, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетами в телефонном разговоре. Так, читатели The Times назвали его патологическим лжецом и уличили в стремлении набрать себе очков.

«Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу», – пошутил один из пользователей.

«Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье», – заявил другой читатель.

«В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров», – написал еще один комментатор.

«Это уже даже не пародия, а гораздо хуже», – высказал мнение другой пользователь.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьер Великобритании об угрозе Путина ракетами являются ложью.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января 2023, рассказал о подробностях своего разговора Путиным накануне начала спецоперации на Украине.