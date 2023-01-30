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НовостиПолитика30 января 2023 15:07

«Патологический лжец». Британцев разозлили слова Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Читатели The Times не поверили словам Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британцы не поверили словам Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Британцы не поверили словам Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами

Фото: REUTERS

Жители Великобритании не поверили бывшему премьер-министру страны Борису Джонсону, заявившему, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетами в телефонном разговоре. Так, читатели The Times назвали его патологическим лжецом и уличили в стремлении набрать себе очков.

«Первый приз за лучшее вранье года достается патологическому лжецу», – пошутил один из пользователей.

«Не верю! Джонсона не раз ловили на вранье», – заявил другой читатель.

«В плане личного пиара Джонсон переплюнул всех западных лидеров», – написал еще один комментатор.

«Это уже даже не пародия, а гораздо хуже», – высказал мнение другой пользователь.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьер Великобритании об угрозе Путина ракетами являются ложью.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января 2023, рассказал о подробностях своего разговора Путиным накануне начала спецоперации на Украине.