Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске

Воздушная тревога объявлена в двух областях и подконтрольной Украине части территории Фото: REUTERS

В Днепропетровске Украины прозвучали взрывы. Об этом написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".

"В Днепре (название города в Украине) сообщают о взрыве", - говорится в публикации.

Вместе с тем в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, власти объявили воздушную тревогу. Сообщений о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО не поступали.

Напомним, звуки взрывов слышны в украинском городе Очакове в Николаевской области в понедельник, 30 января 2023 года. Об этом сообщают местные медиа.

Этому предшествовало объявление воздушной тревоги. Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводится.

Аналогичным образом звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области в четверг, 26 января 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации. По данным журналистов, этому предшествовало объявление воздушной тревоги.