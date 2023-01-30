Взрывы прогремели в Очакове 30 января 2023 года

Украинские журналисты сообщили о взрывах в Очакове Фото: REUTERS

Звуки взрывов слышны в украинском городе Очакове в Николаевской области в понедельник, 30 января 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Этому предшествовало объявление воздушной тревоги. Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводится.

Напомним, воздушная тревога объявлена в утром в понедельник в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.