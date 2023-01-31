В Испании раскрыли подробности вспышки птичьего гриппа на норковой ферме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Испании опубликованы результаты расследования вспышки птичьего гриппа H5N1 а ферме в Галисии, где в октябре 2022 года пришлось уничтожить около 52 тысяч норок из-за обнаружения опасного вируса. Материалы отчета доступны здесь.

Сообщается, что животные были заражены новым вариантом H5N1, который мутировал и приобрел способность инфицировать млекопитающих. Этот же штамм выявлен у местных чаек.

Ученые считают, что если штамм научится заражать людей, последствия могут быть страшнее, чем от «испанского гриппа», от которого в начале ХХ века погибли порядка 50 млн человек и может возникнуть пандемия более серьезная, чем пандемия COVID-19.

Напомним, заболевание птичьим гриппом у человека в 60 процентах случаев заканчивается летальным исходом.

Тем временем специалисты выяснили, что погибшие на Каспии тюлени были заражены птичьим гриппом. Таковы промежуточные данные расследования беспрецедентной гибели нерпы в декабре 2022 года, когда на дагестанский берег море вынесло около 2,5 тысячи тушек погибших животных.

Ранее сообщалось, что птичий грипп бушует на Дальнем Востоке.

Напомним, Минобороны России предъявило доказательства причастности Пентагона к созданию пандемии COVID-19. Военное ведомство рассказало о биологических экспериментах американских ученых на украинских военнослужащих, которые страдали наркоманией.