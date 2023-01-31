Из-за наводнения в Новой Зеландии ушел под воду аэропорт в Окленде

Из-за проливных дождей в новозеланском Окленде остается закрытым аэропорт. Фото: REUTERS

Из-за проливных дождей остается закрытым аэропорт в новозеландском городе Окленд. Так, пассажиры, которые вылетели из Дубая в Новую Зеландию, вернулись в Дубай после 13-часового полета. Об этом пишет издание New York Post в понедельник 30 января.

Ранее сообщалось, что на самый крупный в Новой Зеландии город Окленд обрушилась летняя норма осадков за один день. Из-за ливней 27 января в городе объявили чрезвычайную ситуацию. В городе затоплены магазины, дороги, дома, магазины и аэропорт, который закрыт как для международных, так и для внутренних рейсов.

Сообщается, что как минимум четыре человека погибли в результате наводнения в Окленде.

Напомним, в декабре 2022 года наводнение обрушилось на курорт Анталья. Улицы превратились в реки и озера. Оказались затоплены первые этажи многих зданий, под воду ушли автомобили. В некоторых городах дождь и водные потоки спровоцировали несколько крупных ДТП, протащив по улицах припаркованные авто. Подробности здесь на KP.RU.