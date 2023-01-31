Иран может изменить позицию по украинскому конфликту из-за заявлений Подоляка об инциденте в Исфахане

Иран может изменить свою позицию по украинскому конфликту после заявлений Подоляка об инциденте в Исфахане. Фото: REUTERS

Иран может скорректировать политику в отношении украинского конфликта после высказывания представителя офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаке беспилотников на иранское оборонное предприятие в Исфахане. Об этом в понедельник 30 января пишет портал Nour News .

«Если враждебные заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана», - цитирует издание слова одного из иранских чиновников, который расценивает заявление Подоляка как косвенное признание причастности Украины к инциденту.

Напомним, 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны.

Позднее сообщалось, что предварительно признаки теракта указывают на причастность Израиля к атаке в Исфахане.

Позднее посол Украины был вызван в МИД Ирана из-за заявления советника президента Украины Подоляка, в котором тот дал понять, что атака дронов в Исфахане может иметь отношение к событиям на Украине.