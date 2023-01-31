Вloomberg: Правительство Германии думает об ограничении импорта российского СПГ Фото: REUTERS

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных мер по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России. Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на правительственные документы.

- В Германии хотят ограничить импорт российского СПГ, тем самым дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну, - говорится в публикации агентства.

Также там сообщается, что федеральное правительство страны не поддерживает закупку российского СПГ. Что же касается компаний, то в будущем, как предполагается, они будут обязаны информировать власти о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.

Прошлой осенью канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял, что Германия преодолела зависимость от поставок российского газа. По его словам, теперь страна стремится сократить потребление данного ресурса на 20%. А до этого немецкий политик высказывал мнение, что германские компании хотят и будут платить за газ в евро, а не в рублях.