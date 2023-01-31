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НовостиПолитика31 января 2023 7:01

Назван ключевой противник США

Пушилин: США считают Россию ключевым противником и пойдут на любые попытки ее ослабить
София ГОНЧАРОВА
Назван ключевой противник США

Назван ключевой противник США

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соединенные Штаты считают Россию своим ключевым противником в вопросе глобального лидерства. Из-за этого, допустил он, американская сторона готова пойти на любые шаги, чтобы попытаться ослабить РФ.

- Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее попытаться ослабить, - рассказал Пушилин РИА Новости.

Накануне председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он также выразил мнение, что Россия якобы намеревается вернуться в границы СССР.

А до этого глава российского МИД Сергей Лавров объяснял, что цель, объявленная Западом на Украине, "не спасти демократию, а нанести России поражение на поле боя".