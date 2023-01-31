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НовостиПолитика31 января 2023 9:24

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 января 2023

Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям Украины

Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям Украины

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины сегодня, 31 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные ресурса об оповещении о воздушны тревогах, а также сообщения украинских СМИ.

"Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины", - пишет издание Укринформ.

Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям, исключая Одесскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, подконтрольных частей Донецкой и Херсонской областей.

Вчера, 30 января, в Днепропетровске Украины прозвучали взрывы. Об этом написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".

Вместе с тем в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, власти объявили воздушную тревогу. Сообщений о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО не поступали.

Напомним, последний раз воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины во вторник, 24 января 2023 года. Об этом сообщали местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Киеве. Населению рекомендуется не покидать укрытий.