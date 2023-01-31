Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 января 2023

Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины сегодня, 31 января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные ресурса об оповещении о воздушны тревогах, а также сообщения украинских СМИ.

"Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины", - пишет издание Укринформ.

Прежде СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 областям, исключая Одесскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, подконтрольных частей Донецкой и Херсонской областей.

Вчера, 30 января, в Днепропетровске Украины прозвучали взрывы. Об этом написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".

Вместе с тем в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, власти объявили воздушную тревогу. Сообщений о повреждениях инфраструктуры и работе ПВО не поступали.

Напомним, последний раз воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины во вторник, 24 января 2023 года. Об этом сообщали местные власти и средства массовой информации.

Сирены завыли сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Киеве. Населению рекомендуется не покидать укрытий.