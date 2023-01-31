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НовостиВ мире31 января 2023 11:00

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО в текущих условиях

Глава МИД Турции сообщил, что министр иностранных дел Швеции прибывал с визитом в Анкару
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО в текущих условиях

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО в текущих условиях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в нынешних условиях. Такое заявление во вторник, 31 января, сделал также министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, на прошлой неделе, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку заявки в Североатлантический альянс со стороны Турции, указав на антитурецкие демонстрации около посольства в Стокгольме, после которых шведские власти обвинили в нарушении обязательств по процессу вступления в альянс.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём приезжал с визитом в Турции. «Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», - заявил глава МИД Турции.

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