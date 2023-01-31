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НовостиПолитика31 января 2023 11:05

Российские войска взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Населенный пункт был взят добровольцами при поддержке авиации, артиллерии и ракетных войск
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Благодатное в ДНР

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное ДНР», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, ха прошедшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли самоходную артиллерийскую установку Caesar, артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».

Напомним, ранее Вооруженные силы Российской Федерации освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР.

Кроме того, российские войска в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, которые ранее удерживали подразделения ВСУ.