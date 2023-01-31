Российские войска взяли под контроль село Благодатное в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы России взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное ДНР», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, ха прошедшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении до 50 украинских военнослужащих. Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли самоходную артиллерийскую установку Caesar, артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б».

Напомним, ранее Вооруженные силы Российской Федерации освободили Клещеевку, которая расположена под Артемовском в ДНР.

Кроме того, российские войска в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, которые ранее удерживали подразделения ВСУ.