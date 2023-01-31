Глава Минобороны Франции заявил об отсутствии запретов для Парижа по поставкам истребителей Киеву

Французский истребитель Dassault Rafale Фото: пресс-служба Минобороны Франции

Для Франции нет табу в вопросе поставок истребителей Украине, однако Париж еще не принял решения на этот счет, заявил глава французского Министерства Вооруженных сил Себастьен Лекорню.

«Для нас нет табу в этом вопросе. Тем не менее официальное решение пока не принято», – сказал министр в хорде пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как писал сайт KP.RU, Франция намерена поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Напомним, накануне в правительстве Германии подтвердили, что Берлин не планирует поставлять истребители Вооруженным силам Украине.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может направить Украине свои истребители F-16 только по согласованию с союзниками по НАТО.

Правительство Великобритании между тем считает передачу истребителей Украине нецелесообразным.