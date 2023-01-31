Франция намерена направить Украине дополнительно 12 гаубиц Caesar Фото: REUTERS

Франция намерена поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, заявил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

«В свете нашей беседы с министром обороны Украины и разговора с президентом республики хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок Caesar», – сказал он в ходе пресс-конференции в Париже.

Ранее стало известно, что Франция обсуждает вариант поставки Украине танков Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

В октябре прошлого года власти Франции и Дании начали работу над передачей Вооруженным силам Украины шести артиллерийских установок Caesar.

Между тем Франция договорилась с Австралией о совместном производстве 155-мм снарядов для поставки ВСУ. Незадолго до этого Париж решил закупить для Киева совместно с Римом примерно 700 зенитных ракет Aster-30.