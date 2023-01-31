Украина вышла из двух соглашений с Россией в сфере авиации Фото: Shutterstock

Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники.

Как написал в Telegram представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук, Киев прекратил действие соглашения о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенного 12 января 1994. Кроме того, Украина вышла из соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 8 февраля 2019 года.

Как писал сайт KP.RU, недавно правительство Украины расторгло соглашение с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах в каждой из стран.

Кроме того, Верховная рада Украины проголосовала за выход из соглашения со странами СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, а также из конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, которую страны-участницы СНГ подписали в 1997 году.