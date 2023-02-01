Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Соединенные Штаты использовали украинцев в качестве подопытных кроликов в биологических лабораториях на территории Незалежной, и президент страны Владимир Зеленский должен был об этом знать. Такое мнение выразил колумнист Эрхан Алтыпармак в турецкой dikGAZETE.

"Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов?", - написал Алтыпармак.

По его оценке, наличие биолабораторий США на Украине, о котором стало известно только благодаря российской специальной военной операции, говорит о том, что украинские власти "не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона".

На этом фоне украинцам следует задуматься о том, кто их настоящий враг, уверен колумнист из Турции.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны отказываются признавать предоставленные Россией данные по биолабораториям Соединенных Штатов на Украине и в других странах. По его словам, российская инициатива по наведению порядка в военно-биологической деятельности США не нашла отклика на Западе.

Напомним, в конце декабря 2022 года на полях Девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве Минобороны России представило доказательства того, что Киев и Вашингтон работают с компонентами биологического оружия.

В частности ведомство привело доказательства проведения на украинской территории работ с компонентами биологического оружия и исследований возбудителей особо опасных, а также экономически значимых инфекций. Финансовую, а также научно-техническую и кадровую поддержку таким работам оказывали США, утверждают в Минобороны.