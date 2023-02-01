Марочко сообщил о переброске на юг военной техники ВСУ из Изюма

ВСУ перебрасывает военную технику их Изюма в южном направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают военную технику и боеприпасы из Изюма в южном направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в среду, 1 февраля 2023 года.

По его словам, вооружение перевозится в составе колонны.

"На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами, - написал Марочко в своем телеграм-канале. - Три автомобиля буксировали артиллерийские орудия. Предположительно советского образца".

Как ранее писал сайт KP.RU, российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики в четверг, 26 января. В ведомстве уточнили, что речь идет об объектах, которые обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

Удар по ним позволил сорвать перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, а также нарушить работу по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

Напомним, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в украинских вооруженных силах наблюдается нехватка боеприпасов и боевой техники. По его словам, российские подразделения на разных участках уничтожили большое количество украинской военной техники.