Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

В Минобороны сообщили, что удары по инфраструктуре Украины позволили сорвать перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики в четверг, 26 января. Все цели успешно поражены. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет об объектах, которые обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

Удар по ним позволил сорвать перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, а также нарушить работу по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

В операции задействовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Кроме того, применялись беспилотники.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины утром в четверг, 26 января 2023 года.

В этот же день местные власти сообщили, что два объекта критической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области. О поражении энергетического объекта также сообщили киевские власти. В городе наблюдались проблемы с электроснабжением.

Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре в ответ на поставки западного вооружения Киеву. Соответствующее заявление прозвучало на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященного текущей ситуации на Украине.