В «Ростехе» рассказали об эффективном российском оружии против танков Leopard 2 Фото: REUTERS

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», а также авиационные ракеты «Атака» и «Вихрь» способны эффективно поражать немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщили в «Ростехе».

Кроме того, эффективным средством для поражения танка Leopard 2 в «Ростехе» назвали 125-миллиметровые снаряды типа «Манго».

«Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения», - приводит ТАСС заявление, сделанное в госкорпорации.

В «Ростехе» также отметили, что у танков Leopard 2 отсутствует динамическая защита, потому против них будут эффективны, в том числе, ракеты «Вихрь» и «Атака».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин направят Киеву 14 танков Leopard 2. Позже испанские власти сообщили о намерении подготовить часть боевых танков Leopard, хранившихся на их складе в Сарагосе более десяти лет.