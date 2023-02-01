Российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение

Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение Фото: Александр КОЦ

Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными. Об этом в среду, 1 февраля 2023 года, заявил журналистам Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

По словам чиновника, Вооруженные силы России уже смыкают кольцо.

"Наши силы смыкают кольцо за городом, - уточнил Гагин. - Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр - Артемовск".

По его словам, эта дорога была последним путем снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. По колоннам ВСУ, снабжающим украинскую группировку в городе, нанесен удар, добавил советник Пушилина.

Как писал сайт KP.RU, Ян Гагин заявил, что до освобождения Артемовска остались считанные дни.

Тем временем офицер народной милиции ЛНР Марочко заявил, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что западные чиновники призвали ВСУ отойти от Артемовска.