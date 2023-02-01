Захарова прокомментировала обыски у Авакова и Коломойского

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на сообщения средств массовой информации об обысках у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского, который также входил в число влиятельных чиновников Незалежной, в том числе руководил Днепропетровской областью.

На этом фоне дипломат предложила провести также обыски у киевских элит по делу о "крушении всей Украины".

"А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?", - написала Захарова в своем телеграм-канале в среду, 1 февраля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным украинских журналистов, обыски в доме Игоря Коломойского идут по расследованию дела о растрате нефтепродуктов, стоимостью свыше миллиарда долларов и уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Напомним, в тот же день бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах.