СБУ проводит обыски у украинского бизнесмена-застройщика Вадима Столара

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 1 февраля, проводит обыски у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара.

«У Столара обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что последние годы был банкет», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 1 февраля, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета в Броварах. Как уточнил экс-глава ведомства, в ходе обыска просматривали контракты Airbus шестилетней давности.

Стало также известно об обыски в доме олигарха Игоря Коломойского, которые проходят по делу о растрате нефтепродуктов, стоимостью более миллиарда долларов и уклонению от уплаты таможенных пошлин.

Кроме того, Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск у руководства налоговой инспекции Киева.