Захарова заявила о подготовке США к организации мощной информационной атаки на Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон готовится к организации мощной информационной атаки на Пекин. Такое заявление в среду, 1 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«На горизонте глобальной информационной пропагандистской волны обозначен маяк Китая. Эта волна будет подниматься еще в ту сторону. Пока пропагандистский Запад не готов, потому что Китай информационно защищен. Поэтому они берут время для глобальной подготовки», - заявила дипломат в эфире радио Sputnik, выразив уверенность, что «одна из мощнейших волн» станет направлена именно против Пекина «в достаточно недалеком будущем».

Захарова также отметила, что на данный момент идет подготовка к этой мощной волне, поскольку «наскоком взять нельзя».

Напомним, ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в служебной записке к подчиненным заявил, что Вашингтон вероятно вступит в войну с Китаем уже через два года, однако через пару дней американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что американская армия недостаточно подготовлена для войны с КНР.

Вашингтон готовится к организации мощной информационной атаки на Пекин. Такое заявление в среду, 1 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«На горизонте глобальной информационной пропагандистской волны обозначен маяк Китая. Эта волна будет подниматься еще в ту сторону. Пока пропагандистский Запад не готов, потому что Китай информационно защищен. Поэтому они берут время для глобальной подготовки», - заявила дипломат в эфире радио Sputnik, выразив уверенность, что «одна из мощнейших волн» станет направлена именно против Пекина «в достаточно недалеком будущем».

Захарова также отметила, что на данный момент идет подготовка к этой мощной волне, поскольку «наскоком взять нельзя».

Напомним, ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в служебной записке к подчиненным заявил, что Вашингтон вероятно вступит в войну с Китаем уже через два года, однако через пару дней американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что американская армия недостаточно подготовлена для войны с КНР.