Молдавия начала закупать дрова на зиму у Румынии

Молдавия закупила первую партию дров у Румынии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молдавия получила первую партию дров на зиму, закупленную у Румынии в объеме 2100 кубометров. Об этом сообщает министерство окружающей среды республики в среду, 1 февраля 2023 года.

"Гуманитарную помощь адресуют ветеранам войны, пенсионерам старше 70 лет, людям с ограниченными возможностями, семьям, принявших беженцев, и центрам размещения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, премьер-министр Молдавии Андрей Спыну в середине декабря 2022 года заявил, что страна больше не зависит от поставок газа из России.

По его словам, альтернативным источником поставки голубого топлива стал "Энергоком", с которым заключено соглашение о покупке 100 млн кубометров газа в декабре 2022 года по цене более 1108 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Спыну сообщил, что Молдавия из соображений безопасности засекретила точные данные по объемам накопленного в хранилищах газа. По его словам, гражданам будут сообщать, на сколько хватит накопленного газа, уточняя временной промежуток, но не объемы топлива в резервах.