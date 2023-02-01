Участники пикета в Вене потребовали отмены санкций против России и нейтралитета Австрии Фото: wikimedia.org

В Вене в среду, 1 февраля, проходит пикет, на котором жители австрийской столицы требуют отмены антироссийских санкционных ограничений, а также нейтралитета республики.

Как передает РИА Новости, на митинг около штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie вышли несколько десятков человек, требующие снизить тарифы на электричество, которые сильно выросли на фоне санкционных ограничений в отношении Москвы.

Участники митинга, вышедшие на улицы с австрийскими флагами, также требуют сохранить нейтралитет республики в украинском конфликте.

Напомним, в минувший понедельник, 30 января, министры обороны Австрии и Венгрии Клаудией Таннер и Криштоф Салай-Бобровницки сказали о том, что не собираются поставлять Киеву оружие, а также не намерены допускать эскалации конфликта с Москвой. Незадолго до этого австрийский политик Геральд Грош назвал бессмысленным отказ Вены от российского газа.