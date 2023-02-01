Российские войска уничтожили цеха по производству боеприпасов для ВСУ в Сумской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

Напомним, ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области российским артиллеристам удалось обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России взяли под контроль село Благодатное в Донецкой народной республике и разбили танковую бригаду ВСУ в Угледаре.