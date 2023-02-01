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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:07

Численность населения России в 2023 году назвали в Росстате

Росстат: численность населения России составила 146,4 миллиона человек на начало 2023 года
София ГОНЧАРОВА
Численность населения России в 2023 году назвали в Росстате

Численность населения России в 2023 году назвали в Росстате

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Численность населения России по состоянию на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек. Таким образом она сократилась на более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1 января прошлого года. Об этом говорится в предварительных данных Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года).

В публикации ведомства уточняется, эти данные приведены без учета официальной статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

также выяснилось, что городское население страны составило почти 109,6 миллиона человек, а сельское - почти 36,8 миллиона человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что примерно 106,6 тысячи детей родились на территории России в январе 2021 года. Это на 10,3 процента меньше показателей аналогичного периода минувшего 2020 года.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.