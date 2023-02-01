Казахстан направит Германии первую партию нефти по «Дружбе» в начале февраля 2023 Фото: REUTERS

Казахстан планирует поставить в Германию первую партию нефти в начале февраля этого года, рассказал министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«Мы планируем поставить первую партию в 20 тысяч тонн нефти в первой половине февраля», – сообщил в беседе с журналистами.

Как отметил глава Минэнерго Казахстана, с технической стороны никаких проблем возникнуть не должно. По его словам, все вопросы уже согласованы с Министерством энергетики России.

Напомним, ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой минэкономики Казахстана.

Позже Минэнерго Казахстана заявило, что Россия поддержала транзит нефти по «Дружбе» в Германию. Со временем Казахстан планирует поставить в ФРГ до 1,5 миллиона тонн нефти.