Сальдо сообщил, что ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр

Большая часть украинских сил, пытавшихся форсировать Днепр, уничтожена Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались форсировать Днепр для перехода в контрнаступление, но каждый раз несли большие потери. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 2 февраля 2023 года.

"Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", - подчеркнул Сальдо.

По его словам, командование украинской армии в угоду Западу "бросают на убой" все новые подразделения на различных участках линии боевого соприкосновения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами. Врио губернатора Херсонской области уверен, что в попытках ВСУ форсировать реку нет никакого смысла.

Напомним, 31 января пресс-секретарь врио главы региона Владимир Василенко рассказал, что Вооруженные силы России успешно отразили попытку украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона.