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2 февраля 2023 7:17

Хозяин «православного гарема» Иван Сухов завел 27 детей ради «спасения России»

Мужчина уверен, что с одной женщиной серьезно улучшить демографию невозможно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Иван Сухов с детьми

Иван Сухов с детьми

Фото: СОЦСЕТИ

Житель города Александров Иван Сухов, прославившийся как хозяин "православного гарема", рассказал в интервью KP.RU, что завел уже 27 детей ради "спасения России".

У мужчины по факту множество жен, но официально состоит в браке лишь с одной женщиной. По его словам, они обеспечены всем не обходимым и выполняют только работу по дому, но не на рынке труда, что соответствует его принципам.

Как объясняет Иван, большое количество возлюбленных поможет ему зачать множество детей.

"У меня задача - хочу много детей, чтобы Россию спасти. Одноженцы этим не хотят заниматься, - аргументировал Сухов. - И мне никогда не хватало физически одной жены".

С Иваном живут 12 сыновей и дочерей, воспитанием которых занимается он и его женщины. Остальные либо достигли совершеннолетия и начали собственную самостоятельную жизнь, либо уехали к матерям. Например, одна из дочерей выла замуж за другого многоженца.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2018 году разразился скандал: младшая супруга Юлия сбежала от Ивана Сухова с тремя детьми. Выступила на ток-шоу с обвинениями, мол, Сухов держал ее взаперти, угрожал за побег расправой. Юлия обратилась с заявлением в полицию. Но в итоге в действиях мужчины состава преступления не обнаружили.