Тарзану пришла повестка в военкомат, но бежать из страны он не стал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный больше под сценическим псевдонимом Тарзан, не испугался повестки в военкомат. Об этом KP.RU рассказал его друг еще со времен военной службы.

По его мнению, то, что он стриптизер - это просто роль, образ. На самом деле Сергей надежный и серьезный человек, заверил приятель звезды.

- Вот вам факт. Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолет в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришел в военкомат. Но... ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошел - ему 52 года. А он был готов! - сообщил KP.RU знакомый Глушко.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, о желании отправиться в зону проведения СВО в рамках частичной мобилизации заявили сразу несколько действующий депутатов Госдумы. Среди них - Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Колесников и другие.

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