Песков прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переименовал идею о переименовании Волгограда в Сталинград, отметив, что в Кремле не ведется никаких обсуждений о переименовании города в связи с юбилеем Сталинградской битвы, а также заявив о необходимости очень аккуратно относиться к этому вопросу, взвешивая все «за» и «против».

«Еще раз повторяю, каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется … Здесь нужно очень аккуратно относиться, взвешивать все за и против», - заявил представитель Кремля в четверг, 2 февраля.

Напомним, ранее коммунисты Ростова-на-Дону и Ростовской области опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину, призвав «вернуть городу-герою Волгограду великое имя - Сталинград». Как писал сайт KP.RU, Песков уже заявлял, что такая тема не стоит на повестке дня, и обсуждений таких не ведется.