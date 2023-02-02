NYT: союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад пытался ее лишить

Экономика России успешно справилась с западными санкциями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкции не смогли нанести серьезный ущерб российской экономике, так как дружественные страны обеспечили РФ товарами, которых Запад пытался ее лишить. Такое мнение выразила обозреватель Ана Свенсо в статье для газеты New York Times (NYT).

По ее словам, рынок нашел способы заполнить нишу, образовавшуюся на фоне санкций. Например, в 2022 году Армения закупила рекордное количество смартфонов, и тут же нарастила экспорт данных гаджетов в Россию, говорится в публикации.

Провал санкций фактически подтвердил и Международный валютный фонд (МВФ), улучшив прогноз по экономике РФ в 2023 году до роста в 0,4%, а в 2024-м – до +2,1%, уточнила Свенсо.

Автор добавила, что не увенчалась успехом и инициированная западными политиками ситуация с уходом иностранных компаний из России. Обозреватель утверждает, что даже среди стран Евросоюза и "Большой семерки" доля покинувших страну компаний не достигла и 10%.

Как ранее писал сайт KP.RU, МВФ обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в 2023 году. Теперь прогнозируется, что экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП.

Ранее эксперты отмечали, что Россия успешно противостоит жесткому санкционному давлению. В апреле прошлого года Минэкономразвития представило годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8-10%, а то и на все 12%. Но на деле этого не произошло, а падение по итогам года составило всего около 3%.