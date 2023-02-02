Глава Еврокомиссии предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС Фото: REUTERS

Еврокомиссия приглашает Киев принять участие в системе совместных закупок газа Европейского союза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции во время визита в Киев

«Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа», - заявила глава Еврокомиссии в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ЕК.

Напомним, на данный момент глава Еврокомиссии находится в Киеве, куда она прибыла, чтобы принять участие в совместном заседании с украинским правительством в преддверии саммита ЕС – Украина, который должен состояться в пятницу, 3 февраля.

Как писал сайт KP.RU, фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза подготовить новые санкционные ограничения в отношении Москвы к 24 февраля 2023 года, что будет приурочено к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.

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